2017年（平成29年） 10月17日（火）付け紙面より

鶴岡市議選 新議員３２人決まる

任期満了に伴う鶴岡市議選が１５日投票、即日開票された。鶴岡市長選とのダブル選。定数３２に対して現職２３人、元職１人、新人１０人の計３４人による２人超過の選挙戦となり、新議員３２人が確定した。



鶴岡市議選の結果

（定数３４、届け出順、敬称略）



当 １８３８ 小野 由夫70 無現

当 ３０８０ 石塚 慶39 無新

当 ２２７４ 渡辺 洋井72 無現

当 ２１７９ 富樫 正毅58 公現

９９７ 三浦利由喜49 無新

９２５ 三浦 宗平44 無新

当 ２６３８ 石井 清則40 無現

当 ２２６１ 菅井 巌49 共現

当 １６１２ 田中 宏47 無現

当 １６８６ 菅原 一浩51 無現

当 １７０３ 長谷川 剛39 共新

当 ２０４７ 佐藤 昌哉64 無新

当 ２２０９ 小野寺佳克54 無現

当 １０９３ 山田 守55 共新

当 ２５１９ 黒井 浩之52 公新

当 １７２０ 野村 廣登62 無現

当 １９８１ 加賀山 茂75 無現

当 １７６４ 加藤 鑛一64 共現

当 ５０００ 草島 進一52 無元

当 １８６６ 本間 正芳61 無新

当 １８６９ 五十嵐一彦60 無現

当 ３３１２ 本間新兵衛60 無現

当 ２５９９ 尾形 昌彦52 無現

当 １６８２ 坂本 昌栄53 共新

当 １７１９ 今野美奈子58 無現

当 ２６５０ 齋藤 久67 無現

当 ２１８７ 佐藤 文一69 無現

当 １８１１ 本間 信一68 無現

当 ２３８９ 阿部 寛54 無新

当 １６５８ 中沢 洋71 無現

当 ２０００ 佐藤 久樹46 無現

当 ３２２０ 渋谷 耕一68 無現

当 １８５０ 佐藤 博幸67 無現

当 ２２４７ 秋葉 雄66 公現

