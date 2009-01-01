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荘内日報ニュース

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2017年（平成29年） 10月17日（火）付け紙面より

鶴岡市議選　新議員３２人決まる

　任期満了に伴う鶴岡市議選が１５日投票、即日開票された。鶴岡市長選とのダブル選。定数３２に対して現職２３人、元職１人、新人１０人の計３４人による２人超過の選挙戦となり、新議員３２人が確定した。

鶴岡市議選の結果
（定数３４、届け出順、敬称略）

当　１８３８　小野　由夫70　無現
当　３０８０　石塚　　慶39　無新
当　２２７４　渡辺　洋井72　無現
当　２１７９　富樫　正毅58　公現
　　　９９７　三浦利由喜49　無新
　　　９２５　三浦　宗平44　無新
当　２６３８　石井　清則40　無現
当　２２６１　菅井　　巌49　共現
当　１６１２　田中　　宏47　無現
当　１６８６　菅原　一浩51　無現
当　１７０３　長谷川　剛39　共新
当　２０４７　佐藤　昌哉64　無新
当　２２０９　小野寺佳克54　無現
当　１０９３　山田　　守55　共新
当　２５１９　黒井　浩之52　公新
当　１７２０　野村　廣登62　無現
当　１９８１　加賀山　茂75　無現
当　１７６４　加藤　鑛一64　共現
当　５０００　草島　進一52　無元
当　１８６６　本間　正芳61　無新
当　１８６９　五十嵐一彦60　無現
当　３３１２　本間新兵衛60　無現
当　２５９９　尾形　昌彦52　無現
当　１６８２　坂本　昌栄53　共新
当　１７１９　今野美奈子58　無現
当　２６５０　齋藤　　久67　無現
当　２１８７　佐藤　文一69　無現
当　１８１１　本間　信一68　無現
当　２３８９　阿部　　寛54　無新
当　１６５８　中沢　　洋71　無現
当　２０００　佐藤　久樹46　無現
当　３２２０　渋谷　耕一68　無現
当　１８５０　佐藤　博幸67　無現
当　２２４７　秋葉　　雄66　公現

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