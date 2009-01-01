2017年（平成29年） 10月17日（火）付け紙面よりツイート
任期満了に伴う鶴岡市議選が１５日投票、即日開票された。鶴岡市長選とのダブル選。定数３２に対して現職２３人、元職１人、新人１０人の計３４人による２人超過の選挙戦となり、新議員３２人が確定した。
鶴岡市議選の結果
（定数３４、届け出順、敬称略）
当 １８３８ 小野 由夫70 無現
当 ３０８０ 石塚 慶39 無新
当 ２２７４ 渡辺 洋井72 無現
当 ２１７９ 富樫 正毅58 公現
９９７ 三浦利由喜49 無新
９２５ 三浦 宗平44 無新
当 ２６３８ 石井 清則40 無現
当 ２２６１ 菅井 巌49 共現
当 １６１２ 田中 宏47 無現
当 １６８６ 菅原 一浩51 無現
当 １７０３ 長谷川 剛39 共新
当 ２０４７ 佐藤 昌哉64 無新
当 ２２０９ 小野寺佳克54 無現
当 １０９３ 山田 守55 共新
当 ２５１９ 黒井 浩之52 公新
当 １７２０ 野村 廣登62 無現
当 １９８１ 加賀山 茂75 無現
当 １７６４ 加藤 鑛一64 共現
当 ５０００ 草島 進一52 無元
当 １８６６ 本間 正芳61 無新
当 １８６９ 五十嵐一彦60 無現
当 ３３１２ 本間新兵衛60 無現
当 ２５９９ 尾形 昌彦52 無現
当 １６８２ 坂本 昌栄53 共新
当 １７１９ 今野美奈子58 無現
当 ２６５０ 齋藤 久67 無現
当 ２１８７ 佐藤 文一69 無現
当 １８１１ 本間 信一68 無現
当 ２３８９ 阿部 寛54 無新
当 １６５８ 中沢 洋71 無現
当 ２０００ 佐藤 久樹46 無現
当 ３２２０ 渋谷 耕一68 無現
当 １８５０ 佐藤 博幸67 無現
当 ２２４７ 秋葉 雄66 公現