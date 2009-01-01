2021年（令和3年） 3月20日（土）付け紙面より

酒田東高校長に大山氏 県教職員異動内示

県の教職員と県教委事務局の新年度人事異動が19日に内示された。発令は4月1日付。教職員の異動数は小学校1131人（異動率22・2％）、中学校597人（同21・7％）、特別支援学校155人（同12・2％）、高校376人（同14・7％）。全体の異動総数は2259人（同19・3％）で前年度より126人減少した。新任校長は小学校42人、中学校13人、特別支援学校2人、高校10人の計67人。



管理職の退職者は校長86人、教頭19人の計105人で前年度より2人少なく、これらの後任人事と学校の統廃合などを軸に人事異動が行われた。



庄内地域の高校長は佐賀井仁鶴岡北、百瀬克浩鶴岡工、鈴木まゆみ庄内総合、五十嵐文彦酒田東、鈴木和仁酒田光陵の各校長が退職。これらの後任は、鶴岡北に同校の難波理教頭、鶴岡工に同校の平山豊教頭、庄内総合に池田理遊佐校長、酒田東に大山慎一県教育センター所長、酒田光陵に同校の藤田雅彦教頭がそれぞれ就任する。このほかの主な異動は遠田達浩鶴岡中央校長が県教育庁へ回り、後任は兼子由香酒田西教頭が、遊佐校長は佐藤りか鶴岡中央教頭がそれぞれ就く。



小学校長は中野洋朝暘一、高野勝彦朝暘二、生田浩樹朝暘三、佐藤健京田、井上東一藤島、三部信櫛引南、佐藤雅秀あさひ、渡辺亮平立川、上松由美子琢成、佐藤文雄松陵、伊藤順一遊佐の11人が退職する。



主な異動は、朝暘一に鈴木郁生西郷、朝暘二に中村ちか子黄金、朝暘三に河井伸吾湯野浜、京田に阿部敬子横山、松陵に村上秀夫藤崎、遊佐に菅原覚高瀬の各校長が回る。また、西郷に本間活人上郷、藤島に今野新一羽黒の各校長が就いた。羽黒に佐藤浩一金峰少年自然の家所長、あさひに小澤敏一庄内教育事務所社会教育課長、琢成に阿部雅彦同事務所管理主幹が就任する。このほか押切に鈴木康喜余目四、八幡に高橋共之吹浦の各校長が就く。



新任校長は黄金に岡崎秀也村山市立楯岡、上郷に佐藤英与あつみ、湯野浜に八渡宗一郎湯野浜、渡前に今井綾子亀ケ崎、櫛引南に岡部貞二櫛引西、立川に村山能弘櫛引南、余目四に大山浩司余目四、横山に渋谷譲横山、東郷に海藤陽子十坂、藤崎に冨樫由紀子宮野浦、高瀬に大塚優泉、吹浦に梶原勝吹浦の各教頭が就任した。また、鳥海には小松泰弘酒田市教委指導主幹が就く。



中学校長は西脇庸鶴岡三、中里浩也立川、佐藤真哉余目、齋藤司酒田一、岩本諒子酒田二、今野誠酒田三、西塚裕恭酒田四、舟山邦彦東部の8人が退職する。また、山口幸一鶴岡五校長は庄内教育事務所に異動となった。



主な異動は余目に佐藤義徳温海、酒田三に小野寺茂義押切小、鶴岡三に齋藤範夫羽黒、酒田一に土門敦鳥海小、酒田四に田中学鳥海八幡、鳥海八幡に高橋健八幡小の各校長が回る。



新任校長は鶴岡五に長澤忠鶴岡一、羽黒に高山久金山町立金山中、温海に鈴木和典村山市立葉山中、立川に佐藤正人遊佐、酒田二に島田茂樹酒田二、東部に赤塚枝美東部の各教頭が登用された。



特別支援校は鶴岡養護学校の早川隆校長が退職し、戸屋学県教育庁特支教育課長補佐兼教育情報化推進指導員が後任に就く。



県全体の新任教諭は小学校214人、中学校84人、特別支援学校31人、高校44人の計373人で、前年度より20人減少した。



今回の異動について県教委は「管理職については全県的な視野に立ち、第6次県教育振興計画（後期計画）の推進と教育行政機関との積極的な交流に留意し、『確かな学力の育成』『働き方改革』など本県教育の重要課題となる取り組みを強化するため、各地域に指導的役割を担う人材を配置した。一般教職員は、探求型学習の推進や生徒指導、学力向上など本県の教育課題へ的確に対応するため、適材適所に配置した」としている。