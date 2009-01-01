2021年（令和3年） 9月23日（木）付け紙面より

鶴岡3人超の選挙戦へ 10月3日告示 定数28に31人

任期満了に伴う鶴岡市議選（10月3日告示、同10日投開票）は告示まで2週間を切った。鶴岡市長選と同じ日程で行われ、議員定数は今回から4減の28となる。現時点で現職23人、元職1人、新人7人の計31人が名乗りを上げ、3人超過の選挙戦が見込まれる。（文中敬称略）



立候補予定者を地域別にみると、鶴岡は現職15人、元職1人、新人7人の計23人。藤島は現職3人、羽黒は現職2人、櫛引は現職1人、温海は現職2人。朝日地域から立候補を表明している人はいない。



鶴岡の市街地のうち第一学区は自民系会派・新政クラブの菅原、共産の長谷川の現職に、ともに新人で元市職員の工藤、前回選も立候補した三浦の4人。第二学区は1人で新政クの現職・佐藤博。第三学区は新政クの本間正、共産の山田、連合系会派・市民クラブの田中、公明の富樫の現職と、ともに新人で元全農山形県本部職員の佐藤友、元中学校教諭の南波の6人。第四学区は共産の坂本、公明の秋葉の現職2人。第五学区は新政クの現職・佐藤昌と、ともに新人で自営業の遠藤、元高校講師の中沢の3人。第六学区は1人で無会派現職の草島。



郊外地区では加茂が尾形、黄金が阿部、三瀬が石塚といずれも新政クの現職。大山は共産の現職・菅井と、保守系新人で英会話講師の佐藤麻の2人。大泉に元職・佐藤久が立つ。



藤島は共産の加藤、市民クで国民民主の小野、公明の黒井の現職3人が争う。羽黒は新政クの本間信、市民クの石井の現職2人。櫛引は1人で新政クの現職・渋谷。温海はともに新政クの本間新と五十嵐の現職2人。



鶴岡市議選立候補予定者

（定数28、現職・元職・新人の五十音順、敬称略、数字は当選回数）

▽秋葉 雄 70 公現４

▽阿部 寛 58 無現１

▽五十嵐一彦 64 無現２

▽石井 清則 44 無現４

▽石塚 慶 43 無現１

▽尾形 昌彦 56 無現２

▽小野 由夫 74国民現３

▽加藤 鑛一 68 共現３

▽草島 進一 56 無現２

▽黒井 浩之 56 公現１

▽坂本 昌栄 57 共現１

▽佐藤 博幸 71 無現４

▽佐藤 昌哉 68 無現１

▽渋谷 耕一 72 無現４

▽菅井 巌 53 共現２

▽菅原 一浩 55 無現２

▽田中 宏 51 無現３

▽富樫 正毅 62 公現４

▽長谷川 剛 43 共現１

▽本間 信一 72 無現３

▽本間新兵衛 64 無現４

▽本間 正芳 65 無現１

▽山田 守 58 共現１

▽佐藤 久樹 50 無元２

▽遠藤 初子 57 無新

▽工藤 博 61 無新

▽佐藤 友哉 61 無新

▽佐藤 麻里 51 無新

▽中沢 深雪 31 無新

▽南波 純 60 無新

▽三浦 宗平 48 無新

