2022年（令和4年） 3月19日（土）付け紙面より

県教職員異動内示 鶴岡南高校長に遠田氏 酒六中に加藤氏 朝六小に佐藤氏

県の教職員と県教委事務局の新年度人事異動が18日に内示された。発令は4月1日付。教職員の異動数は小学校1134人（異動率23・0％）、中学校579人（同21・7％）、特別支援学校154人（同11・9％）、高校366人（同14・4％）。全体の異動総数は2233人（同19・5％）で前年度より26人減少した。新任校長は小学校39人、中学校8人、特別支援学校2人、高校9人の計58人。



管理職の退職者は校長71人、教頭19人の計90人で前年度より15人少なく、これらの後任人事と学校の統廃合などを軸に人事異動が行われた。



庄内地域の高校長は坂尾聡鶴岡南、小松幸樹酒田西の2人が退職。後任は鶴岡南に県教育庁の遠田達浩教育次長、酒田西に高橋秀典鶴岡中央教頭がそれぞれ就任する。このほかの主な異動は安部康典加茂水産校長が県教育庁に回り、後任は齋藤祐一庄内総合教頭が就く。また、加藤千恵庄内農業校長が上山明新館校長に回り、坂井孝朗上山明新館教頭が後任に就く。



中学校長は遠田良弘鶴岡四、土門敦酒田一、齋藤啓悦酒田六の3人が退職する。主な異動は酒田六に加藤浩昭斎小校長が回り、酒田一に酒田市教委の阿部周学校教育課長が就く。新任校長は鶴岡四に加藤真琴温海、三川に橘正敏東桜学館中の各教頭が登用された。また、櫛引は庄内教育事務所の佐藤大吾主任管理主事が就任する。山田博志櫛引は山形十、小関明三川は大蔵へそれぞれ異動する。



小学校長は樋坂聡朝暘四、齋藤修朝暘五、尾形圭一郎朝暘六、宮野弘大山、本間篤櫛引西、松田裕可あつみ、松田透余目三、松井浩之若浜、寺嶋一郎松原、齋藤正志亀ケ崎、久米井浩西荒瀬、出嶋幸田沢、淺沼敏行蕨岡の13人が退職する。



主な異動は、朝暘四に宮崎吉成豊浦、朝暘五に齋藤禎行余目一、朝暘六に佐藤浩一羽黒、余目三に齋藤正典櫛引東、櫛引東に芳賀恵美鼠ケ関、浜田に石垣学松山、若浜に阿彦淳平田、松原に後藤司宮野浦、泉に齋藤太広野、宮野浦に船山和彦黒森の各校長が回る。亀ケ崎には庄内教育事務所の赤坂宜紀副所長が就任。加賀谷成秀南平田は真室川、富樫朗泉は山形市立千歳にそれぞれ異動する。このほか、佐藤寿尚浜田校長は庄内教育事務所、小松泰弘鳥海校長は酒田市教委、樋渡美千代一條校長は県教育センターへそれぞれ異動する。



新任校長は斎に砂田眞紀上郷、豊浦に新野文俊白鷹町立蚕桑、羽黒に村田透朝暘一、櫛引西に佐藤奈保子櫛引西、あつみに里見研黄金、鼠ケ関に齋藤優子櫛引東、余目一に村上久夫藤島、西荒瀬に白田克幸寒河江、広野に阿部美穂金山町立有屋、黒森に宮嶋弘樹酒田四中、平田に長澤和博西郷、鳥海に齋藤清志湯野浜、松山に佐々木宏余目二、南平田に松本茂章南平田、蕨岡に門崎由紀遊佐の各教頭が就任した。このほか大山に庄内教育事務所の生田弥恵主任指導主事、一條に同事務所の高橋千尋主任社会教育主事がそれぞれ就く。



特別支援学校は、山吉泰鶴岡高等養護学校長が米沢養護学校長、草間智弘酒田特支学校長が村山特支学校長に回る。後任は酒田特支学校長に三宅浩子村山特支学校教頭、鶴岡高等養護学校長に県教育庁特支教育課の矢野裕之課長補佐がそれぞれ登用された。



県全体の新任教諭は小学校196人、中学校75人、特別支援学校31人、高校42人の計344人で、前年度より29人減少した。今回の異動について県教委は「管理職については全県的な視野に立ち、第6次県教育振興計画（後期計画）の推進と教育行政機関との積極的な交流に留意し、『信頼される学校づくりの推進』『働き方改革』など本県教育の重要課題となる取り組みを強化するため、各地域に指導的役割を担う人材を配置した。一般教職員は、探求型学習の推進や生徒指導、学力向上など本県の教育課題へ的確に対応するため、適材適所に配置した」としている。

