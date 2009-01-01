2023年（令和5年） 2月15日（水）付け紙面より

公益大「公立化」初の予算化 県の23年度予算案内示

一般会計総額6815億7300万円



県の2023年度一般会計当初予算案が14日、県議会に内示された。一般会計予算の総額は6815億7300万円で、当初予算の規模としては過去9番目に多い。22年度当初予算との比較では32億3100万円、0・5％減となり、6年ぶりに減少した。新規事業では、東北公益文科大（酒田市）の公立化・機能強化に関する視察・調査として事業費100万円が初めて予算化され、公益大の公立化に向けた県の検討作業が具体的に動きだす。



歳出の主な内訳は、人件費が前年度当初比4・9％減の1440億7600万円で、うち退職手当が45・9％減の85億3800万円。社会保障関係経費は1・5％増の702億3300万円、県の借金返済に充てる公債費は0・2％減の878億3000万円。一般行政費は1・3％減の2888億6300万円で、内訳は貸付金が6・6％減の1206億6200万円、補助費は1・3％減の1205億1800万円、物件費は23・9％増の316億3300万円。投資的経費は8・3％増の905億7100万円で、内訳は公共事業が3・5％増の361億4000万円、単独事業は8・4％増の327億3900万円、災害復旧事業は53・3％増の99億1800万円、国直轄事業負担金は2・2％減の117億7500万円。



歳入は、県税が0・2％増の1120億円、地方消費税清算金は8・7％増の561億円、地方譲与税は0・1％減の211億1100万円、地方交付税は1・4％増の1804億円、国庫支出金は2％増の920億6400万円、繰入金は6・1％減の252億3000万円、県債は4・8％減の507億1300万円を見込んだ。



主な新規事業は、海外研修を行う40歳未満の若手医師に対する支援など医師確保対策事業に4億9233万円を計上。庄内関係では、公益大の公立化・機能強化に向け全国の公立化先行大学などの視察や調査に100万円を盛り込んだ。このほか、飛島への緊急支援物資の配備を含む防災対策推進事業356万円、庄内地区動物愛護センターの整備に係る動物愛護センター整備事業3420万円、酒田港を活用した洋上風力発電の導入を見据えた高砂埋立用護岸の整備事業2億円、水道広域化に伴う庄内地域の水道施設の最適化や経営統合などを行う水道事業運営基盤強化推進事業2322万円など。旧県立鶴岡病院（鶴岡市高坂）の解体事業については、解体費用を約13億5000万円と見込んでおり、県が2分の1相当額を負担し、解体跡地に鶴岡市が人工芝サッカー場を整備する予定。



新型コロナ対策関連は、商工業振興基金の拡充や福祉施設等への衛生用品の補助など計869億円を計上した。



一般会計当初予算は20日開会予定の2月定例県議会に上程、審議される。