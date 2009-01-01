2024年（令和6年） 3月7日（木）付紙面より

伝統の響き広がる 古典芸能次々と披露 鶴岡 邦楽・邦舞団体合同公演

鶴岡市内の邦楽・邦舞団体による合同公演「第52回芸能のつどい」が3日、鶴岡市中央公民館で開かれた。琵琶や民謡、大正琴と文化筝による合奏など、伝統ある古典芸能が次々と披露され、来場者を魅了した。



伝統芸能を未来へつなごうと、関係団体でつくる実行委員会（市川清治委員長）と市教委が毎年開催している。今回は▽錦心流琵琶全国一水会鶴岡支部（琵琶）▽さゞ波会（民謡）▽千川流（日本舞踊）▽こども文化クラブ（文化筝）▽高橋理香筝アンサンブル（筝曲）▽山形県大正琴・文化筝愛好会（大正琴・文化筝）▽庄内謡曲愛好会（謡曲）▽琴古流尺八鶴岡竹友会（尺八）▽藤靜会（日本舞踊）▽宝生流鶴岡五雲会（能楽）▽日本九重流鶴城清吟会（吟詠）▽荘内竹道会（尺八・筝曲）―の計12団体約130人が出演した。



ステージは錦心流琵琶全国一水会鶴岡支部の琵琶曲「藩校致道館」（詞文・東山昭子、漢詩・土屋竹雨）で幕開け。続いてさゞ波会が民謡「酒田甚句」や「あがらしゃれ」を披露した。このほか、こども文化クラブの子どもたちが文化筝で奏でる「さくら」や、大正琴と文化筝の合奏「最上川舟唄」などが次々と披露され、会場の観客は1曲ごとに大きな拍手を送っていた。