2024年（令和6年） 6月22日（土）付紙面より

県民大賞に遠藤さん（鶴岡）輝く ジュニア県知事賞に菅原さん（櫛引中）と明賀さん（櫛引東小） 県民ふれあい書道展

県内の書道愛好家らの作品を展示する「第30回記念山形県民ふれあい書道展」（併催・ジュニア書道展、山形県民書道会主催、荘内日報社など後援）が20日、山形市大手町の山形美術館で始まった。コロナ禍の影響で通常開催は5年ぶり。一般からジュニアまで幅広い年代の書が飾られ、来場者の目を楽しませている。



30回目を迎えた今回、県内在住や本県出身の書道愛好家から漢字、かな、近代詩文、少字数、調和体、篆刻（てんこく）、刻字の7部門に約2000点の作品が寄せられた。このうち庄内関係では一般部門・県民大賞に鶴岡市の遠藤浩峰さんが選ばれた。また、ジュニア部門では県知事賞に櫛引中の菅原恋那さんと櫛引東小の明賀璃音さんの2人が選出された。



会場の山形美術館には一般部門326点、ジュニア（小中高生）部門1599点が展示されたほか、30回記念として特別展「山形の先賢四家」も同時に開催。宮島詠士、齋藤茂吉、鶴岡市出身の土屋竹雨や吉田苞竹の作品も鑑賞できる。



山形県民書道会の板垣雅峰理事長は「ジュニアから一般までバラエティーに富んだいろいろな書風を一堂に鑑賞でき、見応えがある。ぜひ家族連れで楽しんでほしい」と話した。



開館は午前10時～午後5時（最終日は午後3時まで）。入館料は一般800円、高校・大学生400円、小中学生200円。22、23日の午前中は中学生以下無料。展示は23日（日）まで。



庄内関係の入賞者は次の通り。



◇一般部門

▽県民大賞（県知事賞）＝遠藤浩峰（鶴岡市）▽県議会議長賞＝齊藤敦子（遊佐町）▽長井市長賞＝佐藤琴葉（鶴岡市）▽県民ふれあい書道展賞＝松浦蘭水（鶴岡市）▽奨励賞＝齋藤牧桜（鶴岡市）



▽入選（漢字）＝佐藤月秀（三川町）高橋儀一、阿部峰延、前田紫延（酒田市）齋藤牧桜、相澤玉司、飯塚香翠、上林双月、五十嵐参也、本間逢秋、安野禮香（鶴岡市）▽入選（かな）＝佐藤けい子、佐藤渉子、佐藤泰穂、須田ひで、園部久美、長谷部恵子（酒田市）齊藤敦子（遊佐町）佐藤圭子、佐々春美、松浦蘭水、阿部竹声（鶴岡市）▽入選（小字数）＝池田恒弥、荒川由美、伊藤幸子、五十嵐千鶴子、渋谷和子（酒田市）▽入選（調和体）＝茂木康平（鶴岡市）



◇ジュニア部門

▽県知事賞＝菅原恋那（櫛引中）、明賀璃音（櫛引東小）▽県教育委員会賞＝公平美羽（酒田光陵高）▽県芸術文化協会長賞＝佐藤吏紗（酒田四中）▽山形市教育委員会賞＝長谷部莉渚（酒田一中）佐藤紘陽（あさひ小）▽山形市芸術文化協会会長賞＝堀心菜（酒田泉小）



▽山形市長賞＝佐藤彩音（酒田西高）伊藤仁人（宮浦小）▽鶴岡市長賞＝明賀凜（鶴岡中央高）工藤千紗（酒田泉小）▽朝日新聞社賞＝伊藤樺乃（鶴岡中央高）▽毎日新聞社賞＝小鹿莉桜（酒田泉小）▽河北新報社賞＝佐藤未菜（酒田東高）▽テレビユー山形賞＝伊藤ちさと（酒田東高）後藤杏（酒田東高）▽山形美術館長賞＝工藤知紘（鶴岡中央高）高橋心美（酒田泉小）