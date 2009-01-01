2025年（令和7年） 2月26日（水）付紙面より

酒田市スポーツ協会表彰式 優秀指導者や活躍選手30人たたえる

酒田市スポーツ協会（齋藤隆会長）の本年度表彰式が22日、市公益研修センターで行われ、スポーツ振興や競技力向上に尽力した指導者、各競技で東北・全国大会に出場した選手計30人を表彰した。



この日は受賞者と関係者らが出席。齋藤会長が「それぞれの競技で活躍した皆さんは郷土の誇り。輝かしい栄光は社会に潤いと活力を与える。指導者、支えてくれた家族に感謝し、ますますの活躍を期待する」とあいさつし、それぞれ賞状を手渡した。



終了後、指導者研修会が行われ、昨年9月に佐賀県で開かれた国民スポーツ大会で県カヌースプリント選手団のコーチを務めた齋藤恵さん（谷地高校勤務）が「カヌーに出会い、学んだこと」をテーマに講演した。



受賞者は次の通り。

〔功労章〕相蘇知芳（酒田ソフトボール協会）久坂和子（同）

〔優秀選手勲功章〕▽水泳＝齋藤京香（ＣＰＡエクセレントパートナーズ）▽ウエイトリフティング＝長谷部達也（プレステージ・インターナショナル）齋藤陽央（酒田光陵高3年）飯塚心（羽黒高2年）佐藤瞬斗（酒田光陵高3年）齋藤力（同2年）▽陸上＝嵐田みちる（酒田三中3年）

〔優秀選手章〕▽陸上＝元木楓花（遊佐小6年）高井花恋（亀ケ崎小5年）▽卓球＝土田大和（平田小2年）▽水泳＝工藤岳斗（酒田南高3年）佐藤陽介（酒田六中2年）▽空手道＝菊池ディアナ（泉小2年）斉藤快（富士見小2年）星川奏翔（松原小4年）高井花恋（亀ケ崎小5年）高井瑛太（亀ケ崎小6年）▽躰道＝佐々木さくら（松山小3年）土門優月（平田小6年）伊藤光乃助（一條小2年）

〔優秀団体章〕▽陸上＝佐藤祐奈（東部中3年）鈴木柚芽（同）渡辺音羽（同）佐藤未七海（鳥海八幡中3年）▽水泳＝工藤夏生（東部中3年）早坂虹己（酒田一中3年）薄田杏（酒田三中3年）佐藤愛輝（酒田四中3年）渡部鈴（酒田六中3年）