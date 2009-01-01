2018年（平成30年） 10月20日（土）付け紙面より

鶴岡中央、酒田光陵１学級減 19年度公立校入学者定員

県教育委員会は18日、2019年度公立高校、特別支援学校高等部の入学者定員を発表した。公立高校全体の定員は18年度より240人少ない7400人となる。内訳は全日制が7120人（県立高校6840人、山形市立山形商業高280人）、定時制は前年度と同じ280人。推薦入試については、定員に対する募集割合は各校とも変更なし。



庄内関係では、鶴岡中央総合学科と酒田光陵工業科がそれぞれ1学級（40人）削減される。酒田光陵は工業科の構成をこれまでの「機械」「電子機械」「エネルギー技術」「環境技術」の4科から「機械制御」「電気電子」「環境技術」の3科に変更する。



庄内地区各高校の入学者定員は次の通り。



◇全日制

▽鶴岡南＝普通160人、理数40人、山添校普通40人▽鶴岡北＝普通120人▽鶴岡工業＝機械40人、電気電子40人、情報通信40人、建築40人、環境化学40人▽鶴岡中央＝普通120人、総合120人▽加茂水産＝海洋技術40人、海洋資源40人▽庄内農業＝食料生産40人、食品科学40人▽庄内総合＝総合120人▽酒田東＝普通120人、探究（理数探究、国際探究）80人▽酒田西＝普通160人▽酒田光陵＝普通80人、機械制御40人、電気電子40人、環境技術40人、ビジネス流通40人、ビジネス会計40人、情報40人▽遊佐＝総合40人



◇定時制

▽鶴岡工業＝工業技術40人▽酒田西＝普通40人