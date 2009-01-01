2021年（令和3年） 10月24日（日）付け紙面より

酒田市議選24日告示31日投開票 5人超の選挙戦へ 激戦必至

任期満了に伴う酒田市議選が24日（日）に告示＝31日（日）投開票＝される。今回から定数が3削減されて25となる中、現職22人と元職2人、新人6人の計30人が立候補し、5人超の選挙戦となる見通し。35人が立候補し28議席を争った前回（2017年10月）同様、激戦が必至な状況だ。



2005年11月の旧4市町の合併以降、市議選は同年と09年、13年、17年に続き5回目。合併時から新市全体を1選挙区とし、定数は合併時の34から段階的に削減してきた。



旧市町別の現元新の内訳を見ると、酒田が現職17人と元職2人、新人3人の計22人、八幡が現職・新人各2人の計4人、平田が現職1人、松山が現職2人と新人1人の計3人。



投開票日が重なった衆院選と選挙準備が並行し進んできたこともあり、衆院選立候補者と市議選立候補予定者が互いに入り乱れた動きが続く。支持する衆院選立候補者の動向が市議選に及ぼす影響の他、中には「衆院選と同時で投票率が上がるのか、逆に下がるのか全く読めない」といった声もあり、さまざまな余波を含め衆院選直後に行われた前回同様、混戦が予想される。



23日現在の同市の有権者数は8万6119人（男4万880人、女4万5239人）。



酒田市議選立候補予定者

（定数25、現元新の五十音順、敬称略、（ ）内数字は当選回数）



▽阿部 秀徳 59 無現（１）

▽安藤 浩夫 60 無現（１）

▽池田 博夫 66 無現（２）

▽市原 栄子 60 共現（４）

▽江口 暢子 61 無現（３）

▽後藤 泉 66 無現（３）

▽後藤 仁 68 無現（４）

▽齋藤 直 58 無現（２）

▽斎藤 周 61 共現（４）

▽齋藤 美昭 56 無現（１）

▽佐藤 伸二 64 無現（２）

▽佐藤 猛 65 公現（４）

▽佐藤 弘 67 無現（１）

▽佐藤 喜紀 46 無現（１）

▽進藤 晃 62 無現（２）

▽高橋千代夫 64 無現（４）

▽武田 恵子 66 無現（３）

▽田中 斉 64 無現（３）

▽田中 廣 64 無現（４）

▽冨樫 覚 62 無現（１）

▽富樫 幸宏 65 無現（４）

▽松本 国博 51 無現（１）

▽市村 浩一 61 無元（２）

▽大壁 洋平 34 無元（１）

▽阿彦 裕光 63 無新

▽伊藤 欣哉 60 無新

▽遠田 敏子 57 公新

▽小川 隆一 45 無新

▽後藤 啓 62 無新

▽高橋 弘哉 67 無新

