2022年（令和4年） 11月26日（土）付け紙面より

村上―鶴岡赤字50億円 ＪＲ東日本

赤字が続く地方鉄道の今後の在り方が課題となる中、ＪＲ東日本は24日、地方路線のうち特に利用者が少ない35路線66区間の収支について、新たに2021年度の収支状況を公表した。収入から費用を差し引いた収支は、いずれの区間も赤字だった。庄内地域関連では羽越本線の村上―鶴岡間と酒田―羽後本荘間、陸羽西線の新庄―余目間の3区間が赤字で、村上―鶴岡間は公表区間のうち赤字幅が最大の49億9800万円だった。



ＪＲ東日本が公表した66区間は、コロナ禍の影響が比較的小さかった19年度、1キロ当たりの1日の平均利用者数を表す「輸送密度」が2000人未満の路線。



羽越本線の村上―鶴岡の21年度赤字額はコロナ禍前の19年度の49億900万円から8900万円増加した。酒田―羽後本荘間は27億7800万円で19年度と比べ赤字幅が6700万円増加し、全体では奥羽本線東能代―大館間（秋田県）の赤字額31億500万円に次いで3番目に多かった。村上―鶴岡、酒田―羽後本荘間とも県境をまたぐ区間で、赤字区間の中では営業キロが比較的長く、その分営業費用がかさむといったことも影響している。陸羽西線新庄―余目間の赤字額は21年度の赤字額は8億9100万円で19年度比の赤字幅が1億9800万円増加した。



100円の運輸収入を稼ぐのにどれだけの費用がかかったかを表す21年度の「営業係数」は、村上―鶴岡間1772円、酒田―羽後本荘間1997円、新庄―余目間2483円。



県内関連の他の公表路線と21年度の赤字額、営業係数は▽左沢線寒河江―左沢間2億5900万円、1537円▽奥羽本線新庄―湯沢間14億5300万円、3241円▽米坂線米沢―今泉間5億3900万円、1646円▽同線の今泉―小国間8億5800万円、4070円▽同線小国―坂町間5億3600万円、4499円▽陸羽東線鳴子温泉―最上間5億200万円、2万31円▽同線最上―新庄間6億5400万円、3078円。



ＪＲ東日本は今年7月、利用者が少ない地方路線の19、20年度収支を初めて公表。国土交通省の有識者会議は同月、輸送密度が1000人未満の路線について、国と自治体、鉄道事業者が存廃を協議する仕組みを設けるよう提言した。



一方、ＪＲ東日本の路線別利用状況によると、羽越本線鶴岡―酒田間の輸送密度は、コロナ禍前の19年度が2109人で、20年度は1245人、21年度は1344人だった。